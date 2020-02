Lazio-Inter, tifosi nerazzurri alle stelle. Angelici: “Ampliato il settore ospiti”

Lazio-Inter è l’attesissima sfida della ventiquattresima giornata di Serie A. Angelici, Supporter Liaison Officer biancoceleste, fa eco alle parole di Canigiani (vedi articolo) sulla grande richiesta dei tifosi nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Lazio Style Channel”

ENTUSIASMO – Lazio–Inter è attesissima dai tifosi nerazzurri, come emerge dalle parole di Giampiero Angelici: «Per la partita contro l’Inter siamo quasi a quota 50 mila presenze. Abbiamo venduto più di 27 mila biglietti. Tra poco apriremo l’altra parte di Curva Sud, ovvero i settori 20 e 21. Saranno disponibili in tutti i punti di rivendita Ticketone e nei Lazio Style. Esaurita invece la Tribuna Tevere Top e quella laterale, mentre per la Monte Mario c’è ancora disponibilità. Quindi i tifosi biancocelesti potranno scegliere tra quest’ultima ed i due sopracitati settori della Curva Sud. Il settore ospiti è stato invece ampliato, viste le numerose richieste pervenute dai sostenitori dell’Inter».

