Lazio-Inter 1-1, il tabellino della partita della 3ª giornata di Serie A

Condividi questo articolo

Lazio-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1. Questo il tabellino della partita valida per la terza giornata di Serie A 2020-2021.

DUE PUNTI BUTTATI – Per l’ennesima volta, come successo infinite volte nella passata stagione, l’Inter non dà il colpo di grazia all’avversario e si fa rimontare. Con la Lazio che fa tre cambi per infortunio e il vantaggio di Lautaro Martinez doveva essere un secondo tempo facile, invece dopo aver mancato due volte lo 0-2 arriva un inconcepibile pareggio con Samir Handanovic e Ivan Perisic gravemente colpevoli. Non basta l’espulsione di Ciro Immobile (fallo di reazione su Arturo Vidal), nel finale show dell’arbitro Marco Guida che compensa cacciando pure Stefano Sensi. L’Inter perde contatto con la vetta della Serie A. Questo il tabellino di Lazio-Inter.

LAZIO-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu (16′ Bastos, 46′ Parolo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (80′ Escalante), Luis Alberto (80′ Akpa Akpro), Marusic (35′ Fares); Correa, Immobile.

In panchina: Reina, Alia, Djavan Anderson, Armini, Caicedo, Cataldi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar (79′ D’Ambrosio), de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal (73′ Brozovic), Gagliardini (67′ Sensi), Perisic (67′ Young); Barella; R. Lukaku, Lautaro Martinez (79′ Sanchez).

In panchina: Padelli, I. Radu, Kolarov, Ranocchia, Eriksen, Pirola, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Carbone – Longo; Massa; VAR Irrati; A. VAR Vivenzi)

Gol: 30′ Lautaro Martinez (I), 55′ Milinkovic-Savic

Espulsi: Immobile (L) al 67′ per fallo di reazione, Sensi (I) all’86’ per fallo di reazione

Ammoniti: Fares, Lazzari, Patric (L), R. Lukaku, Vidal, Young, Barella (I), S. Inzaghi (L, allenatore)

Recupero: 3′ PT, 4′ ST