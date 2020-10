Lazio-Inter (Serie A): la probabile formazione di Conte

La probabile formazione di Conte

Lazio-Inter si giocherà alle ore 15 per la terza giornata di Serie A: ecco la probabile formazione di Conte. Ballottaggi soprattutto a centrocampo, rispetto a Benevento sicuri cambi in difesa e in attacco.



LAZIO-INTER, LE SCELTE DI CONTE

INDISPONIBILI – Antonio Conte ieri in conferenza stampa ha detto che sono tutti a disposizione, ma manca ancora Radja Nainggolan: per lui si attende, entro le 20 di domani, l’accordo per rimandarlo al Cagliari. Fuori, come al solito, Matias Vecino infortunato. Non ci saranno neanche i tre esuberi non iscritti nella Lista Serie A (Kwadwo Asamoah, Joao Mario e Samuele Longo) e il giovane Axel Bakayoko, pure lui in cerca di sistemazione. Da ieri di nuovo diramata la lista dei convocati (vedi articolo).

MODULO – Conferma per il 3-4-1-2, con multiple possibilità di inserire un trequartista differente rispetto a quattro giorni fa.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Cinque gol subiti nelle prime due partite, pur avendole vinte, sono troppi per non cambiare. A pagare per tutti dovrebbe essere Aleksandar Kolarov, peraltro un ex come Stefan de Vrij unico sicuro del posto. Alessandro Bastoni andrà a sinistra, a destra Danilo D’Ambrosio o Milan Skriniar.

CENTROCAMPO – Scontato il ritorno di Nicolò Barella, certezza alla pari di Achraf Hakimi. Poi tanti dubbi, a iniziare dalla fascia sinistra dove Ashley Young è in lizza con Ivan Perisic. Al solito in mezzo sono in tanti: Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e il recuperato Arturo Vidal si giocano le due maglie rimaste, con i due italiani favoriti.

ATTACCO – Lautaro Martinez ha riposato sessantacinque minuti a Benevento, peraltro facendo gol da subentrato. Ora tornerà a far coppia con Romelu Lukaku, con Alexis Sanchez a gara in corso.

LAZIO-INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Lazio: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Sensi; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, I. Radu, Sanchez, Kolarov, Ranocchia, Perisic, Vidal, Eriksen, Dalbert, Skriniar, Brozovic, Pinamonti.