Lazio-Inter, in serata chiacchierata decisiva tra Inzaghi e Lautaro Martinez

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Lazio-Inter. Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. In serata, prevista chiacchierata risolutiva con Lautaro Martinez

CHIACCHIERATA − Il rebus di formazione in Lazio-Inter per la squadra di Simone Inzaghi (clicca QUI per vedere la conferenza stampa) sta ormai per essere risolto. In serata, infatti, come riporta Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, arriverà la chiacchierata definitiva tra il tecnico nerazzurro e Lautaro Martinez. In caso di esito positivo, il Toro sarà regolarmente in campo insieme al compagno di reparto Edin Dzeko. Se invece l’attaccante argentino non dovesse farcela dal 1′ (pronto ad entrare a gara in corso), ecco che si materializzerebbe il tanto discusso piano B. Al fianco di Dzeko, pronto all’avanzamento Ivan Perisic, avanti su questa variante tattica rispetto ad Hakan Calhanoglu.