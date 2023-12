Lazio-Inter, scelte obbligate per Inzaghi: la probabile formazione − CdS

Stasera Lazio-Inter, match clou della sedicesima giornata di campionato. Simone Inzaghi ha quattro assenze tra difesa e attacco. Scelte praticamente obbligate.

ULTIME − Manca sempre meno a Lazio-Inter, match in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma alle 20.45. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di quattro pedine: Dumfries, de Vrij, Cuadrado e per ultimo Sanchez. Il cileno non preoccupa e già mercoledì in Coppa Italia dovrebbe rientrare. Ci sarà quantomeno per la panchina Benjamin Pavard. Dunque, scelte pressoché obbligate per il tecnico interista, il quale rilancia l’asse di destra formato da Yann Bisseck braccetto e Matteo Darmian laterale di fascia. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.