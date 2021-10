Lazio-Inter, Sarri spera di avere Immobile e studia la soluzione falso nove – CdS

Lazio-Inter, Maurizio Sarri spera nel recupero di Ciro Immobile ma senza forza troppo i carichi di lavoro. Intanto il tecnico, secondo il Corriere dello Sport, studia la possibilità di schierare un falso nove.

IMMOBILE E FALSO 9 – Sarri e la Lazio confidano nel recupero di Ciro Immobile in vista di della sfida contro l’Inter, in programma sabato 16 ottobre, alla ripresa del campionato. Non ci sono ancora totali certezze, ma il calciatore dovrebbe tornare tra lunedì e martedì, anche se lo attendono anche due step decisivi: il ritorno sul campo per correre e riprendere gli allenamenti differenziati. Secondo il quotidiano romano, deve avvenire tutto entro e non oltre mercoledì, quando mancheranno appena tre giorni per il big-match. Il tempo c’è, ma la Lazio e il suo attaccante non sono neanche in condizione di prendersi dei rischi. La stagione è appena iniziata e un infortunio muscolare serio significherebbe pregiudicare l’autunno. Per questo motivo Sarri studia una possibile soluzione in attacco con un possibile falso nove: ceduto Caicedo e con Muriqi non ancora in condizione, ecco che ritorna una possibilità già sfruttata in passato dal tecnico. Lo ha già fatto con Mertens al Napoli e ci aveva provato (invano) con Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ora gli restano Pedro che lo ha già fatto al Barcellona, e forse Felipe Anderson.