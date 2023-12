Lazio-Inter, Sarri sceglie il tridente pesante? La formazione – TS

Per Lazio-Inter occhio al tridente pesante da parte di Sarri. La formazione ipotizzata da Tuttosport vede scelte in controtendenza rispetto agli scorsi giorni.

LE NOVITÀ – Per Lazio-Inter la formazione di Maurizio Sarri vedrà il ritorno di Felipe Anderson, inizialmente in panchina mercoledì contro l’Atlético Madrid. Tuttosport inserisce il brasiliano nel tridente con Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, lasciando fuori Valentin Castellanos e Pedro. I due, in questi giorni, erano indiziati per fare entrambi il centravanti, ma alla fine la scelta per il quotidiano di Torino ricadrà sul capitano. In difesa si dà Patric indisponibile, anche se l’ultima parola arriverà oggi, con Mario Gila e Nicolò Casale come coppia centrale non essendoci Alessio Romagnoli. Questa la probabile formazione di Sarri per Lazio-Inter, secondo Tuttosport: Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.