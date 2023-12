Lazio-Inter, Sarri ne rilancia 3. Un difensore verso il recupero − Sky

Lazio-Inter si avvicina. Maurizio Sarri nelle prossime ore risolverà gli ultimi dubbi di formazione. Il nodo rimane in difesa con due giocatori da valutare.

ULTIME − Si aspetta Lazio-Inter, match clou della sedicesima giornata di Serie A. In casa nerazzurra, Simone Inzaghi sembra avere pochi dubbi di formazione, per Maurizio Sarri rimane invece ancora un nodo in difesa. In primis, rispetto a Madrid, rilancerà Lazzari a destra, Rovella in regia e Felipe Anderson in attacco. Come racconta Matteo Petrucci da Formello per Sky Sport 24, quanto al pacchetto arretrato, Patric e Romagnoli sono da valutare. Più ottimismo per lo spagnolo, che mercoledì aveva saltato la trasferta contro l’Atletico per influenza. Ieri si è allenato da solo, ma se oggi dovesse dare garanzia sarà convocato. Per Romagnoli, la Lazio reclama prudenza. La probabile formazione dei biancocelesti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni