Lazio-Inter, Sarri recupera Immobile. Dubbi in un solo reparto – Sky

Lazio-Inter è in programma sabato alle ore 18. Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, può sorridere: Ciro Immobile, reduce da un infortunio, ha recuperato e sarà a disposizione. Le ultime da Sky Sport

IN CAMPO – Lazio-Inter è uno dei big match in programma nell’ottava giornata del campionato di Serie A. In vista della sfida dell’Olimpico, in programma sabato alle 18:00, Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, può sorridere: Ciro Immobile, questo pomeriggio, ha interamente lavorato con il gruppo e sarà a disposizione del tecnico per la sfida ai nerazzurri. Dubbi in difesa per il tecnico: con la squalifica di Acerbi, il tecnico dei biancocelesti pensa a Patric e Luiz Felipe in mezzo, con Lazzari a destra e Hysaj a sinistra.