Lazio-Inter, Sarri ragiona a centrocampo: scelta quasi fatta su Luis Alberto

È vigilia di Lazio-Inter, big match della terza giornata di campionato. I nerazzurri affronteranno la squadra di Sarri, il quale sta valutando le ultime scelte a centrocampo. Protagonista Luis Alberto

ULTIME − Luis Alberto sì Luis Alberto no? Maurizio Sarri in vista di Lazio-Inter sembra aver preso già la sua decisione. Come riporta Matteo Petrucci su Sky Sport, lo spagnolo si appresta alla terza panchina consecutiva. Lo spagnolo non farà parte della gara almeno inizialmente. È invece bagarre tra l’ex nerazzurro Matias Vecino e Basic. Altra bocciatura dunque per Luis Alberto, il cui futuro a Roma è ancora tutto da scrivere.