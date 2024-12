Lazio-Inter, probabile formazione: Baroni ha un dubbio a centrocampo – TS

Lazio-Inter è il big match della 16 giornata di Serie A. Tuttosport analizza lo stato di forma e le probabili formazioni del match. Baroni è tentato.

FORMA – La Lazio affronta l’Inter in uno stato di forma smagliante. L’obiettivo è quello di far vacillare le certezze nerazzurre. Carica dei recenti successi sia nella doppia sfida contro il Napoli che in Europa League contro L’Ajax, i biancocelesti studiano nuove mosse per incartare l’Inter. In teoria è una sfida molto equilibrata. Per questo motivo il tecnico fiorentino, a causa delle assenze per squalifica di Valentin Castellanos e una condizione non al top di Boulaye Dia, pensa ad un’altra formazione. Con il ritorno di Matìas Vecino, la Lazio potrebbe modificare il suo assetto tattico da 4-2-3-1 ad un 4-3-3. Il modulo è stato già utilizzato in una parte di stagione dove l’infermeria era vuota e Marco Baroni poteva contare sul centrocampo al completo. È una Lazio “spuntata”, per questo motivo il tecnico rinuncerebbe ad un trequartista per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia interista.

Lazio-Inter…L’Olimpico sarà sold out per una sfida emozionante! La probabile formazione

LA PARTITA – In casa Lazio si va verso un 4-3-3. L’assenza di Castellanos si fa sentire ed ecco allora che Baroni potrebbe confermare Tijjani Noslin centroavanti, coadiuvato da Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen larghi. In mediana sicuri di un posto da titolare Mattéo Guendouzi e Nicolò Rovella. Il centrocampista francese è il più impiegato. All’attivo 15 incontri disputati su 15 in Serie A. La terza maglia da titolare, per completare la mediana, se la contenderanno Vecino e Fisayo Dele-Bashiru. Quest’ultimo è autore di due partite contro Napoli e Ajax molto importanti, arricchendo il tutto con un gol agli olandesi in Europa League. E’ una Lazio eclettica che cambia i suoi interpreti ma il risultato rimane invariato e sempre positivo. I biancocelesti sono pronti a far scatenare i propri tifosi allo stadio Olimpico. La probabile formazione di Lazio-Inter.

Lazio (4-3-3): Provedel; Gila, Romagnoli, Tavares, Lazzari; Rovella, Guendouzi, Vecino; Isaksen, Zaccagni, Noslin

Fonte: Tuttosport – Francesco Tringali