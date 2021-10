Lazio-Inter, pomeriggio di lavoro per la squadra di Sarri: lavoro tecnico

Pomeriggio di lavoro per la Lazio in vista della prossima gara di campionato dopo la sosta per le Nazionali contro l’Inter. La squadra di Maurizio Sarri, dopo essersi allenata questa mattina (qui il report), è tornata in campo nel pomeriggio. Il report del club sul proprio sito ufficiale

REPORT − “Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, è tornata in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto un lavoro tecnico incentrato sul possesso palla prima di effettuare delle esercitazioni sull’1vs1 e sul 2vs2. Successivamente, il gruppo ha concluso l’allenamento con una serie di partitella a campo ridotto.”

