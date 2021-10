Lazio-Inter, per Lautaro Martinez lungo viaggio: deciderà lui se giocare – TS

Lazio-Inter è in programma questa sera alle 18. Lautaro Martinez, reduce da un volo transoceanico, è arrivato questa notte in Italia: la sua presenza in campo non è certa

DECISIONE – Lazio-Inter andrà in scena questa sera alle 18. Lautaro Martinez, rientrato in Italia dall’Argentina questa notte, è reduce da un match con la nazionale sudamericana, in cui per altro ha segnato anche un gol (qui i dettagli). Secondo quanto riferito da Tuttosport, sarà proprio l’attaccante numero 10 a decidere se scendere o meno in campo nella trasferta di Roma. Le condizioni, infatti, non sono ottimali, visto il rientro in Italia nella serata di ieri ed una partita disputata nella notte fra giovedì e venerdì. Inzaghi non forzerà il “Toro” anche alla luce dei prossimi impegni, fra cui la sfida decisiva con lo Sheriff Tiraspol in Champions League.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport