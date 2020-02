Lazio-Inter, penultimo allenamento per gli uomini di Inzaghi: lavoro atletico

Lazio-Inter si giocherà allo stadio Olimpico domenica alle ore 20.45, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno svolto oggi un allenamento mattutino prima della rifinitura. Di seguito il report

LAVORO ATLETICO – Lazio-Inter si avvicina sempre di più. Lavoro mattutino oggi per gli uomini di Simone Inzaghi: “Riscaldamento atletico in apertura per la squadra che, successivamente, ha svolto un lavoro atletico agli ordini del Prof. Ripert. In seguito ampia fase tattica in vista del match di domenica per la squadra. Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura”.

