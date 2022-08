Lazio-Inter, Pedro o Zaccagni in formazione? E Sarri ha un’altra scelta

Lazio-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Sarri prova la contromossa al probabile impiego di Gagliardini (vedi articolo) e deve fare una scelta particolare per la formazione.

TOCCA ALL’EX? – Se da una parte Lazio-Inter dovrebbe vedere Roberto Gagliardini dall’altra può toccare a… Matias Vecino. E al posto di Luis Alberto. Lo spagnolo non ha ancora mai giocato titolare in questa Serie A, partendo sempre dalla panchina. Domani può fare tre su tre, dando al fresco ex la possibilità di sfidare il suo passato: è favorito su Toma Basic, oltre allo stesso Luis Alberto. Questa la valutazione di Maurizio Sarri, nel centrocampo a tre dove l’unico sicuro del posto è Sergej Milinkovic-Savic. Come centrale o il nuovo arrivato Marcos Antonio oppure Danilo Cataldi. Sarri deve scegliere pure il portiere: torna Luis Maximiano dopo l’espulsione immediata col Bologna, si gioca il posto con Ivan Provedel ma il portoghese dovrebbe spuntarla.

L’ATTACCO DA FARE – La Lazio ha un altro ritorno da mettere per l’Inter, quello di Pedro. Un infortunio ha frenato l’inserimento a pieno regime dell’attaccante spagnolo, che ha giocato solo diciannove minuti più recupero sabato scorso col Torino. Ora c’è la possibilità che parta titolare, nel caso Mattia Zaccagni partirebbe dalla panchina ma con la staffetta scontata. Chi non si discute è Ciro Immobile, a completare il tridente c’è Felipe Anderson e qui le scelte sono abbastanza chiamate. La difesa, detto che Francesco Acerbi per ovvi motivi non ci sarà, vede in tre per le due maglie di centrale: Nicolò Casale, Patric e Alessio Romagnoli, con gli ultimi due favoriti. Più probabili i terzini, Manuel Lazzari a destra e Adam Marusic a sinistra, con Elseid Hysaj che insegue. Questa la probabile formazione di Sarri per Lazio-Inter: Maximiano; Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, S. Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.