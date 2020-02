Lazio-Inter, Olimpico vestito a festa: previsto record di presenze – GdS

Condividi questo articolo

In occasione di Lazio-Inter, lo stadio Olimpico potrebbe superare il record stagionale di presenze, detenuto dal vittorioso 3-1 contro la Juventus dello scorso 7 dicembre. La formazione di Simone Inzaghi cerca il sostegno dei propri tifosi per caricarsi

CORNICE MOZZAFIATO – Lazio-Inter avrà una cornice di pubblico degna dell’occasione. Il buon rapporto tra le tifoserie, oltre allo spessore del match, accrescerà l’afflusso di tifosi all’Olimpico. Si viaggia verso il superamento dei 60mila biglietti. Molto probabile che alla fine il pubblico sarà più numeroso di Lazio-Juventus, che attualmente detiene il record per l’affluenza stagionale. Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, il big match sarà una bella prova del nove per testare la nuova procedura di sicurezza che entrerà in vigore con gli Europei di Calcio della prossima estate. L’Olimpico sarà teatro di quattro partite, compresa quella inaugurale. “Il nuovo allestimento (temporaneo) prevede presso gli ingressi di Piazza Lauro De Bosis (Obelisco) 56 diversi canali di accesso con tempi di attesa ridotti“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport