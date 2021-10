Lazio-Inter, oggi in arrivo gli ultimi europei. Occhio alle alternative di Lautaro Martinez

Lazio-Inter, è solo questione di pochi giorni. Per Inzaghi si tratta di una settimana complicata con i rientri a scaglioni dei nazionali. Inoltre, in caso di panchina per Lautaro Martinez, pronte altre opzioni interessanti

DIFFICOLTÀ − Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha parlato della settimana in casa Inter: «La voce la perderà anche a Roma Simone Inzaghi, le gioca in prima persona le partite. La settimana di Appiano è difficile, complicata non solo per la partita in se ma anche per i rientri scaglionati dei nazionali. Oggi tornano Hakan Calhanoglu e Edin Dzeko. Dall’Argentina si parla solo di un affaticamento per Joaquin Correa ma cercare di rimettere insieme tutti i pezzi del puzzle non sarà semplice per il tecnico. Settimana particolare anche per Dzeko e Stefan de Vrij. Per il bosniaco è una sorta di derby dopo i sei anni con la maglia della Roma, ha già segnato tre gol contro i biancocelesti e vuole migliorare il suo score. De Vrij ha già provato la sensazione di giocare contro la sua prima squadra in Italia».

PIANI B − Secondo Barzaghi, l’Inter avrebbe alcune opzioni da non scartare: «Con Dzeko, ipotizziamo Lautaro Martinez. L’argentino che potrebbe giocare. Se così non fosse, visto che il Toro rientrerà venerdì notte, togliendo anche Alexis Sanchez per stanchezza e Correa per affaticamento, si possono vedere alcuni piani B come Calhanoglu avanzato oppure Ivan Perisic seconda punta come visto a Firenze quest’anno. Stefano Sensi è recuperato, partire da titolare è un azzardo ma lo mettiamo perché è un giocatore forte».