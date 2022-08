Lazio-Inter, nuovo cambio a centrocampo! E in bilico Dimarco o Gosens – SM

Lazio-Inter inizierà alle 20.45 e, così come Sarri (vediarticolo), ci sono dubbi di formazione pure per Inzaghi. Possibile nuovo cambio a centrocampo e ballottaggio Dimarco-Gosens, secondo Sport Mediaset.

DUE SCELTE – Per Lazio-Inter, dopo la conferenza stampa di ieri di Simone Inzaghi, si pensava a Roberto Gagliardini titolare (vedi articolo). Secondo Marco Barzaghi di Sport Mediaset, però, adesso è Hakan Calhanoglu di nuovo in vantaggio sul centrocampista italiano, per completare il terzetto con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez ovviamente in attacco. L’altra scelta da fare è quella fra Federico Dimarco e Robin Gosens sulla fascia sinistra, un ballottaggio che probabilmente andrà avanti tutto il pomeriggio. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Lazio-Inter, secondo Sport Mediaset: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (Gosens); Lukaku, Lautaro Martinez.