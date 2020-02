Lazio-Inter, notte da record all’Olimpico: verso il tutto esaurito, i dettagli

Come riportato da “Gazzetta.it”, l’Olimpico si prepara a un’elettrizzante notte scudetto: per Lazio-Inter si va verso il tutto esaurito. Oltre ai 21.000 tifosi biancocelesti abbonati, sono stati acquistati 34.000 tagliandi

FEBBRE – Quella di domenica sera sarà una notte da record all’Olimpico. Sale la febbre per Lazio-Inter: la sfida scudetto farà salire la temperatura nella Capitale, con il muro dei 60.000 spettatori che con ogni probabilità verrà abbattuto. Merito anche dei tifosi nerazzurri, previsti in 10.000. Sono già stati acquistati 34.000 biglietti, che si aggiungono ai 21.600 abbonati: potrebbe essere battuto il record di spettatori registrato nel match dei biancocelesti contro la Juventus. L’ultimo sprint nella giornata di ieri, con 2.000 biglietti venduti in poche ore. Ancora qualche posto libero, poi sarà pienone. Sale l’attesa.

