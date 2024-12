Lazio-Inter, non è tempo di turnover. Ma in difesa uomini contati per Inzaghi – CdS

Domani sera alle 20:45, all’Olimpico di Roma, Lazio e Inter si affronteranno in una partita che promette scintille. Non è tempo di turnover in casa nerazzurra. Simone Inzaghi punterà tutto sulla formazione migliore da mandare in campo, anche se come sottolineato dal Corriere dello Sport, in difesa le scelte saranno obbligate.

GESTIONE – Questo big match, valido per la sedicesima giornata di Serie A, rappresenta molto più di un semplice scontro diretto: è un test cruciale per entrambe le squadre, con l’Inter che cerca di rialzarsi dopo il passo falso in Champions League e la Lazio determinata a mantenere il ritmo in zona Europa. Per Simone Inzaghi, il confronto con la sua ex squadra arriva in un momento carico di impegni decisivi. Dopo il match contro la Lazio, i nerazzurri saranno chiamati a sfide ravvicinate: giovedì in Coppa Italia contro l’Udinese e lunedì prossimo contro il Como in campionato, poco prima di Natale. Il calendario intenso ha portato il tecnico a riflettere su una gestione oculata delle forze, ma contro la Lazio scenderà in campo la miglior formazione possibile. Oggi la squadra effettuerà un allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, prima di partire per Roma. Il tecnico dovrà tener conto di alcune assenze forzate, come quelle di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard in difesa.

Inter con i titolari, ma in difesa le scelte obbligate

STRAORDINARI – Senza questi due elementi in difesa, le scelte della retroguardia sono praticamente obbligate in difesa della porta di Sommer. In questo contesto, Dumfries appare favorito per un posto da titolare sulla corsia destra, permettendo a Darmian di essere utilizzato a gara in corso. Pur concentrandosi sull’immediato, Inzaghi guarda anche agli impegni successivi, che sulla carta sembrano più agevoli. Partite contro Como e Cagliari, oltre alla Coppa Italia, potrebbero consentire un turnover più profondo, fondamentale per arrivare freschi alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. L’Inter si presenta a Roma con il chiaro obiettivo di confermarsi tra le pretendenti al titolo. Lautaro Martinez e compagni avranno bisogno di tutta la loro qualità e determinazione per superare una Lazio altrettanto affamata di punti.