Lazio-Inter, Inzaghi vuole Lautaro Martinez! Due alternative, non Calhanoglu – Sky

Per Lazio-Inter Inzaghi, come noto, è alle prese col problema sudamericani (vedi articolo). Lautaro Martinez resta la scelta principale, ma si inizia a pensare alle alternative: Sky Sport esclude però Calhanoglu.

CAMBIO DI OPZIONE? – Per Lazio-Inter il rebus formazione è più ampio del solito, visto che i cinque sudamericani torneranno a ridosso della partita. Simone Inzaghi al momento ha come unica certezza Edin Dzeko, che sarà al centro dell’attacco. Con chi? Questo è ancora tutto da definire. La volontà del tecnico, spiega Sky Sport, è mettere Lautaro Martinez come di consueto. Il Toro, però, giocherà domani notte all’1.30 in Argentina-Perù e sarà in Italia solo a meno di ventiquattro ore dalla partita dell’Olimpico. Serve quindi cominciare a pensare a qualche alternativa: non sono tantissime, ma dovrebbero permettere di confermare il 3-5-2 e quindi due attaccanti “veri”. Senza avanzare Hakan Calhanoglu.

PROBLEMA – Lo stesso Calhanoglu è alle prese con un problema alla caviglia, eredità della sosta per le nazionali. Nulla di particolare, che non dovrebbe comunque metterlo in discussione per Lazio-Inter. In ogni caso Inzaghi pensa a due alternative differenti rispetto al turco: Ivan Perisic e Joaquin Correa. Il croato, reduce da due prestazioni più che buone con la Croazia, si sposterebbe a supporto di Dzeko lasciando a Federico Dimarco la fascia sinistra. Per Correa, come noto, bisognerà capire come tornerà dall’Argentina visto che è da valutare pure lui (vedi articolo).