Lazio-Inter, Inzaghi punta sulla sicurezza: la probabile formazione – SM

In Lazio-Inter Inzaghi deve fare i conti con infortuni e assenze ma riesce comunque a mandare in campo la formazione più affidabile e rodata. Di seguito le probabile scelte del mister.

PROBABILE FORMAZIONE – Domani sarà la serata di Lazio-Inter, in programma all’Olimpico alle ore 20.45. In settimana si è discusso molto su quello che sarà l’undici titolare di Simone Inzaghi, considerando le assenze importanti sulla catena di destra. L’allenatore piacentino, però, sembra non essere intenzionato ad effettuare esperimenti in retroguardia. Conquistare altri tre punti, visto il pareggio della Juventus, è fondamentale e per farlo si affiderà alle sue certezze, nonostante i cambi obbligati a destra. Di seguito il punto su quella che sarà la probabile formazione di Inzaghi per Lazio-Inter secondo SportMediaset.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.