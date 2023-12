Lazio-Inter, Inzaghi scioglie i dubbi: catena di destra scelta! – Sky

Lazio-Inter è la sfida che andrà in scena domenica alle 20.45 all’Olimpico, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Inzaghi deve far fronte alle assenze di Dumfries, de Vrij e Cuadrado ai quali si è aggiunto Sanchez. Il tecnico piacentino, secondo le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport, ha risolto alcuni dubbi

DUBBI RISOLTI – Lazio-Inter non vedrà tra i protagonisti né Denzel Dumfries né Juan Cuadrado, ma Simone Inzaghi sembra aver risolto sulla destra: «A destra il dubbio di Inzaghi viene risolto con Darmian a tutta fascia mentre nei tre dietro, alle sue spalle, agirà Bisseck con Acerbi e Bastoni. In mezzo torna Barella dal 1′ con Calhanoglu e Mkhitaryan mentre sulla corsia sinistra ci sarà Dimarco. Sommer in porta; Lautaro Martinez e Thuram in attacco».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.