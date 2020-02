Lazio-Inter, Inzaghi sceglie Jony al posto di Lulic. Ballottaggio in attacco

Lazio-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 all’Olimpico e valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Secondo le ultime di “Sky Sport 24”, l’indiziato numero uno per sostituire Lulic è Jony. Attenzione però alla sfida tra i fratelli Lukaku. Di seguito quanto rivelato dal giornalista Petrucci

ALTERNATIVE – Lazio-Inter non vedrà in campo Senad Lulic (vedi articolo), ma Simone Inzaghi ha le alternative pronte: “L’assenza di Lulic è pesante, lo dice la storia recente della Lazio. Lulic è tra i più utilizzati, la Lazio perde tanto dal punto di vista della leadership. Al suo posto dovrebbe giocare Jony, che di fatto è il suo sostituto. Le alternative non mancano: c’è Adam Marusic ma c’è anche Jordan Lukaku, sempre tormentato da problemi fisici ma che ha ripreso ad allenarsi con la squadra”.

BALLOTTAGGIO – Inzaghi riflette anche sulle scelte in attacco, dove il favorito è Felipe Caicedo: “Il ballottaggio esiste perché il titolare è Joaquin Correa che torna da un infortunio, però è ovvio che quello che sta facendo Caicedo, i suoi numeri, portano al ballottaggi. Si va però verso la conferma dell’ecuadoregno accanto a Ciro Immobile“.