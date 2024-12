Lazio-Inter, Inzaghi sceglie l’11. Acerbi? Filtra una sensazione – Sky

A due giorni da Lazio-Inter, Inzaghi sembra avere le idee più o meno già chiare per la partita. Su Acerbi, filtra una sensazione. Il difensore non gioca dalla partita di Verona al Bentegodi, quando uscì dopo appena 15′.

ULTIME – Lunedì sera Lazio-Inter all’Olimpico di Roma, scontro diretto al vertice della classifica. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha appena aggiornato sulla situazione in casa nerazzurra: «L’allenamento sta terminando in questi istanti, Acerbi è andato via e come Pavard non ci sarà per Roma. Darmian diventa una delle poche risorse in alternativa al trio difensivo. Quindi a centrocampo vediamo Dumfries e Dimarco in corsia, in mezzo Barella e Mkhitaryan a supporto di Calhanoglu. In avanti Lautaro Martinez con Thuram. Inzaghi ricorrerà a questi undici».

Acerbi salta pure Lazio-Inter: filtra una sensazione!

UNA SENSAZIONE – Barzaghi ha anche parlato delle condizioni di Francesco Acerbi. Il difensore salterà nuovamente una partita dell’Inter, stavolta contro la Lazio. Il collega di Sky Sport ha una sensazione per quanto riguarda la gestione del veterano difensore nerazzurro, al momento out per infortunio: «Acerbi sta lavorando sulla sua condizione per tornare. Penso che Inzaghi gli abbia concesso dei giorni in più per ritrovare al meglio la condizione».