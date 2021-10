Lazio-Inter, Inzaghi ritrova Dzeko: un dubbio. 2 opzioni possibili e 2 no

Lazio-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 e valida per l’ottava giornata di Serie A (QUI le ultime sui biancocelesti). Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky sport 24 -, sottolinea l’importanza di Dzeko per Inzaghi mentre persiste un dubbio in vista del match

FATTORE EDIN – Lazio-Inter si avvicina e Simone Inzaghi inizia a ritrovare gran parte del gruppo, eccetto i sudamericani. Matteo Barzaghi fa il punto sui lavori ad Appiano Gentile: «Preparare bene è un parolone visto che i sudamericani rientreranno solo venerdì notte, Inzaghi oggi ha iniziato a fare qualcosa. Ha ritrovato Edin Dzeko, che sarà titolare all’Olimpico e Hakan Calhanoglu. Riavere il bosniaco in buone condizioni è importante. Il dubbio rimane su chi giocherà con Dzeko: tutto dipende da Lautaro Martinez, se dovesse essere stanco le alternative sono Ivan Perisic e Calhanoglu mentre Stefano Sensi e Martin Satriano sono complicati: uno sta rientrando ora da un infortunio mentre l’argentino è forte ma molto giovane».