Lazio-Inter, per Inzaghi rimane ancora il punto di domanda sull’attacco

Lazio-Inter -1. Inzaghi dovrà sciogliere le ultime riserve sulla formazione da schierare domani all’Olimpico anche se permane ancora l’interrogativo in attacco

NAZIONALI − Come riporta Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, fa il punto sui rientri in ritardo: «La novità è che sono in viaggio, hanno giocato tutti. In Argentina-Perù, partita tesa e con tanti contrasti decisa da Lautaro Martinez. In viaggio anche Alexis Sanchez e Matias Vecino. Dovrebbero tutti quanti arrivare questa sera all’hotel dell’Inter a Roma. Se ce la facessero potrebbero dormire per ritrovare un po’ la condizione. Situazione strana».

FORMAZIONE − Per Inzaghi ancora qualche dubbio sugli undici titolari: «Ci sarebbe un piano B in caso di forfait di Lautaro, anche se sembra difficile sentirlo proprio dal Toro. In caso pronto Ivan Perisic insieme a Edin Dzeko con rilancio di Roberto Gagliardini a centrocampo. Fino all’ultimo, teniamo il punto di domanda sull’attacco. Perisic ha fatto quel ruolo lo scorso anno e anche quest’anno. Non ci sono altri attaccanti, sia Sanchez che Joaquin Correa sono nella stessa condizione di Lautaro Martinez. Martin Satriano non è ancora pronto. Niente di strano per Simone Inzaghi ma l’emozione penso la proverà a Roma. Durante la settimana, ha preparato la gara come sempre».