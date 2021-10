Lazio-Inter, Inzaghi presenta il match in conferenza stampa: data e ora

Lazio-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 18.00, valida per l’ottava giornata di Serie A. Inzaghi presenterà il match nella consueta conferenza stampa della vigilia. Di seguito tutte le info utili

CONFERENZA – Lazio-Inter è uno dei big match dell’ottava giornata di Serie A, in programma sabato allo stadio Olimpico alle ore 18.00. Simone Inzaghi, che ha ancora qualche dubbio di formazione (vedi articolo), presenterà la sfida in conferenza stampa domani, venerdì 15 ottobre, alle ore 14.30. Su Inter-Nesw.it sarà possibile seguire in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.