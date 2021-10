Lazio-Inter, Inzaghi pensa ad un piano B con Calhanoglu protagonista

Lazio-Inter si avvicina. Resta banco in casa nerazzurra il problema del rientro ritardato dei sudamericani, ecco che Simone Inzaghi potrebbe optare per un piano B con Calhanoglu in un altro ruolo

PIANO B − Matteo Barzaghi, in collegamento ad Appiano Gentile, ha fatto il punto in vista di Lazio-Inter: «In questa Inter, ci sono delle certezze mai messe in discussione. Ci sono gli stakanovisti come Milan Skriniar che ha giocato sempre sia con l’Inter che con la Nazionale, cosi come Marcelo Brozovic, Stefan de Vrij, Nicolò Barella. Edin Dzeko ritornerà domani. Simone Inzaghi li ha schierati sempre. Sabato contro la Lazio potrebbe modificare qualcosa con il problema del ritardo dei sudamericani. Inzaghi sta pensando ad un piano B in caso di non ottime condizioni di Lautaro Martinez. La soluzione è quella di avanzare Hakan Calhanoglu come trequartista. Inoltre, Roberto Gagliardini e Matteo Darmian potrebbero dare il cambio ad alcuni giocatori. Calhanoglu vicino alla porta potrebbe essere pericoloso. Lautaro Martinez deve giocare una partita ancora con la Nazionale. Tra giovedì e venerdì col Perù dovrebbe giocare, rinunciare a lui è difficile. Negli ultimi quattro incontri, hanno deciso i sudamericani dell’Inter: Matias Vecino, Mauro Icardi e proprio Lautaro Martinez».