Lazio-Inter, Inzaghi con due opzioni a destra. Una da ‘demone’ – Sky

Simone Inzaghi potrebbe sorprendere ancora in Lazio-Inter. Sulla corsia di destra, un po’ acciaccata dagli infortuni, ci sono due opzioni.

PROBABILII SCELTE – Per l’Inter è tempo di una nuova sfida di campionato. Il match di domenica sera contro la Lazio sarà particolarmente sentito da Simone Inzaghi, che lo vivrà da ex. La concentrazione, però, dovrà restare alta: i nerazzurri sono a caccia di altri tre punti importantissimi per la classifica e devono fare anche i conti con alcuni problemi sulla catena di destra. Con ancora il punto interrogativo sulla presenza di Benjamin Pavard in difesa e l’assenza di Denzel Dumfries sulla fascia, Simone Inzaghi deve inventare e sperimentare ancora. L’alternativa più semplice e scontata per Lazio-Inter sarebbe con Aurel Bisseck posizionato nella retroguardia a tre e Matteo Darmian avanzato sulla corsia di destra. Secondo Matteo Barzaghi, però, potrebbe esserci anche un’altra opzione targata ‘demone’ Inzaghi. Si tratterebbe del jolly Darmian in difesa e di Carlos Augusto adattato sulla fascia destra. La prima è la soluzione più accreditata, ma la seconda invenzione non è da escludersi. Intanto il punto su quella che dovrebbe essere la probabile formazione nerazzurra per Lazio-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.