Lazio-Inter, Inzaghi non ha dubbi sull’attacco: già scelto! − Sky

Dopo il turno infrasettimanale di Champions League, domenica ci sarà Lazio-Inter. Simone Inzaghi andrà con la coppia titolare d’attacco, come riportato in diretta a Sky Sport.

TANDEM − Il tecnico nerazzurro Inzaghi non ha mai battuto la sua ex squadra e punta a farlo alla prossima giornata. Lazio-Inter vedrà dal primo minuto la coppia d’attacco delle grandi occasioni, stando alle parole di Andrea Paventi: «Si riparte dalla coppia migliore del campionato, la Thu-La. Marcus Thuram e Lautaro Martinez devono dare quella marcia in più come hanno fatto finora. Il tecnico dell’Inter si aspetta che Sanchez e Arnautovic ritrovino la migliore condizione, perché al momento non garantiscono delle sostituzioni degne dei titolari e a lungo andare sarà importante averli in forma per eventuali cambi».