Lazio-Inter, Inzaghi estrae il suo jolly: scelte obbligate ma sicure – Sky

Domani all’Olimpico andrà in scena Lazio-Inter. Per l’occasione Simone Inzaghi sceglie di schierare il suo undici migliore, con dei cambiamenti forzati ma non rischiosi.

PROBABILE FORMAZIONE – Simone Inzaghi arriva a Lazio-Inter con non pochi problemi. L’ultimo è il nuovo stop di Alexis Sanchez, ma ciò che preoccupa maggiormente è la catena di destra. Gli infortuni di Denzel Dumfries e Juan Cuadrado, con l’aggiunta di un Benjamin Pavard recuperato ma non al 100%, l’allenatore è costretto ad apportare dei cambi forzati. Tra le fortune di Inzaghi però c’è la carta Matteo Darmian. Il jolly nerazzurro, che può essere utilizzato anche in difesa, in Lazio-Inter sarà avanzato sulla fascia. Il posto nella retroguardia, invece, sarà occupato da Yann Bisseck, al quale si dà fiducia. Di seguito la probabile formazione integrale riportata da Sky Sport 24.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.