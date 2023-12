Lazio-Inter, Inzaghi fa la formazione e recupera pezzi. Due esperimenti

L’Inter prepara l’importante sfida dell’Olimpico contro la Lazio, per provare a vincere un altro scontro diretto mantenendo il primo posto in classifica. Simone Inzaghi, tenendo conto delle assenze per infortunio, fa la formazione con il solito dubbio a destra. Nell’ultima settimana, il tecnico in allenamento ha fatto due esperimenti “adattando” due giocatori sulla fascia.

PARTE DESTRA – Simone Inzaghi prima di Lazio-Inter ragiona sulla formazione migliore da mandare in campo dopo l’impegno di Champions League. Solito dubbio a destra, considerata l’assenza di Denzel Dumfries per infortunio e Juan Cuadrado non al meglio. La scelta obbligata sulla fascia destra ricade inevitabilmente su Matteo Darmian. In difesa, invece, toccherà ancora una volta a Yann Bisseck, che bene ha fatto contro l’Udinese. Da Appiano Gentile arrivano anche buone notizie, cioè quelle legate al recupero di Benjamin Pavard. Il francese ieri si è allenato parzialmente con il gruppo e contro la Lazio potrebbe essere convocato, così da essere a disposizione quantomeno in panchina.

DUE OPZIONI IN EMERGENZA

LE ALTERNATIVE – Scelte praticamente fatte per Inzaghi, almeno per quanto riguarda la formazione iniziale. Facendo tutti gli scongiuri del caso, qualora dovessero presentarsi nuovi problemi, il mister ha già già pronte due soluzioni, anche a partita in corso. La prima è Carlos Augusto, arrivato all’Inter per alternarsi sulla fascia sinistra con Federico Dimarco. Nelle ultime partite è stato impiegato nel ruolo di terzo difensore centrale a sinistra, al posto di Alessandro Bastoni. Nell’allenamento di ieri, però, Simone Inzaghi lo ha provato anche nel ruolo di esterno destro a centrocampo. Un’opzione in più in caso di emergenza, un po’ come l’esperimento Davide Frattesi fatto la scorsa settimana (provato a destra), sempre in allenamento. Due alternative valide a disposizione del tecnico piacentino, considerata l’assenza ancora di Denzel Dumfries per infortunio (e di Stefan de Vrij), e considerata la condizione non ottimale di Juan Cuadrado, che probabilmente dovrà operarsi (si presume uno stop di circa tre mesi).