Lazio-Inter, Inzaghi e i dubbi in difesa. Torna un titolare

A poche ora dalla delicata sfida contro la Lazio, Simone Inzaghi passerà il tempo che gli resta a definire quale sarà la formazione titolare all’Olimpico. Tanti i dubbi in difesa.

SFIDA DELICATA – Quella contro la Lazio di questa sera sarà una delle partite più complicate e delicate della stagione. Col senno di poi, ancor di più rispetto alla gara di martedì scorso contro la Real Sociedad in Champions League. Un’eventuale vittoria, visto il pari a sorpresa della Juventus contro il Genoa, l’Inter riuscirebbe a dare la prima svolta e accelerata della stagione. Un passo fondamentale per prepararsi alle gare natalizie con dalla sua una versa scossa al girone d’andata. Inoltre, questa sarà una gara particolare anche a livello emotivo. Dopo due anni e mezzo, Simone Inzaghi ritorna ancora una volta a casa dove ha lasciato un pezzo di cuore.

DUBBI – In attesa di scendere in campo all’Olimpico di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri, Simone Inzaghi sta definendo gli ultimi dettagli della formazione. I dubbi più grossi restano in difesa, con l’Inter che da un lato recupera due pedine importanti e dall’altro invece perde Juan Cuadrado. L’esterno colombiano infatti, si rivedrà a primavera inoltrata. In attesa di svuotare l’infermeria, Inzaghi è pronto ad affidarsi alla freschezza di Yann Bisseck che pare abbia convinto il tecnico piacentino. Il giovane tedesco, che all’inizio aveva faticato a trovare gli spazi, adesso pare abbia dalla sua il benestare dell’allenatore dopo l’ottima prova contro l’Udinese.

RIENTRO – completare il reparto ci saranno Acerbi e Bastoni che è tornato dopo lo stop di alcune settimane rimediato in Nazionale. Salgono le quotazioni di Matteo Darmian sulla destra che continua a fare gli straordinari vista l’assenza di Cuadrado e di Dumfries. In difesa torna Benjamin Pavard che però si andrà ad accomodare inizialmente in panchina. Resta out invece De Vrij che insieme al suo connazionale guarderà il match dalla tribuna.