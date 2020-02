Lazio-Inter, Inzaghi dirige l’allenamento: tre giocatori verso la titolaritÃ 

Lazio-Inter, Inzaghi dirige l’allenamento: tre giocatori verso la titolarità

Lazio-Inter andrà in scena domani all’Olimpico in vista della lotta scudetto che si fa sempre più avvincente. Secondo quanto riportato da “Cittaceleste.it”, oggi Simone Inzaghi ha diretto l’allenamento provando in particolare tre giocatori (a sorpresa) nella formazione iniziale.

POCO PIÙ DI 24 ORE – In vista di Lazio-Inter, i biancocelesti allenati da Simone Inzaghi oggi sono scesi in campo per svolgere l’allenamento di rifinitura e preparare dunque la partita contro i nerazzurri allenati da Antonio Conte: “Riscaldamento con partitella con le porticine, rapidità e poi via alle prove tattiche. Inzaghi inizia la fase tattica con Patric, Marusic e Correa titolari. Scalpita Luiz Felipe”. Il montenegrino sembrerebbe aver vinto il ballottaggio con Manuel Lazzari per quanto riguarda la corsia di destra.

Fonte: Cittaceleste.it