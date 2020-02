Lazio-Inter, Inzaghi deve scegliere il partner di Immobile in attacco – Sky

Lazio-Inter di domenica sera ha tutti i crismi per essere definita una vera e propria sfida scudetto. Il punto di Matteo Petrucci per Sky Sport sulle scelte del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi

GIOCATORE DETERMINANTE – Inzaghi potrebbe affidarsi a Caicedo al fianco di Immobile: «La Lazio arriva a questa sfida più riposata e può essere un fattore, avrà 15 partite da qui alla fine della stagione, meno di Juventus e Inter. Quando segna Caicedo la Lazio vince sempre, 8 gol in 7 vittorie, citiamo la patita contro il Parma ma ci sono anche i due gol nel finale contro Sassuolo e Cagliari. In generale ha segnato 19 gol con la maglia della Lazio vincendo 16 volte e perdendone solo una. Ha intesa con Immobile, il titolare resta Correa, ma non è al 100% e in questo momento Caicedo merita una maglia da titolare. Partir lui con Immobile e Correa entrerà a gara in corso».