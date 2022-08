Lazio-Inter, Inzaghi con il dubbio a sinistra: non solo Dimarco e Gosens – TS

Simone Inzaghi prepara l’importante sfida di venerdì contro la Lazio con il solito dubbio in difesa. Secondo Tuttosport, però, anche un altro giocatore si inserisce nella corsa per una maglia da titolare insieme a Federico Dimarco e Robin Gosens.

FASCIA SINISTRA – Lazio-Inter non è mai una sfida semplice, soprattutto all’Olimpico dove i nerazzurri non trovano la vittoria dal 2018. Per quanto riguarda la sfida di venerdì sera, nella testa di Simone Inzaghi si ripropone il solito dubbio su chi schierare sulla fascia sinistra tra Federico Dimarco e Robin Gosens. Il tedesco cerca quella continuità fondamentale per il salto di qualità, soprattutto dal punto di vista psicologico, mentre il “canterano” vorrebbe essere ancora importante da titolare. Ma non solo: in corsa per una maglia da titolare c’è anche Matteo Darmian, con Denzel Dumfries schierato regolarmente a destra.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna