Lazio-Inter, Inzaghi cambia 3 giocatori? La probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Lazio-Inter, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 17 dicembre alle ore 20.45.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO-INTER – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi potrebbe effettuare tre cambi rispetto all’undici in campo dal 1′ martedì scorso per il match di Champions League, Inter-Real Sociedad. In difesa Alessandro Bastoni potrebbe prendere il posto di Carlos Augusto. A centrocampo Nicolò Barella potrebbe tornare titolare sostituendo Davide Frattesi. In attacco invece Lautaro Martinez dovrebbe far ritorno in campo dal 1′ prendendo il posto di Alexis Sanchez.

INTER (3-5-2): 1 Sommer, 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 7 Cuadrado, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

Fonte: SportMediaset.it