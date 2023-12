Lazio-Inter, Inzaghi rilancia Bastoni. Davanti un duo magico – TS

Per Lazio-Inter gli unici cambi di Inzaghi sono quelli forzati dall’emergenza infortuni. La probabile formazione è la migliore possibile. Le ultime da TuttoSport.

PROBABILE FORMAZIONE – In Lazio-Inter, in programma all’Olimpico alle ore 20:45, Simone Inzaghi cercherà di portare in campo il miglior undici possibile. A differenza di quanto fatto nell’ultima partita, quella di Champions League contro la Real Sociedad, stasera non ci sarà turnover. Per Lazio-Inter l’allenatore piacentino punterà sulla sua classica formazione titolare, seppur con qualche eccezione. Gli infortuni sulla catena di destra, infatti, obbligano Inzaghi a giocare con Aurel Bisseck e Matteo Darmian, comunque affidabile. Torna dal primo minuto Alessandro Bastoni e con lui anche Lautaro Martinez, entrambi subentrati dalla panchina l’ultima volta. In attacco, dunque, torna la migliore coppia possibile, quella formata dall’argentino e dal compagno Marcus Thuram. Di seguito il punto sulla probabile formazione integrale.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: TuttoSport