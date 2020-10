Lazio-Inter: Inzaghi avrà un uomo in più, sarà convocato domenica – Sky

Condividi questo articolo

Lazio-Inter domenica pomeriggio. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi avrà a disposizione un uomo in più. Arrivato il transfer per Fares, sarà convocato per la sfida contro i nerazzurri

Simone Inzaghi avrà a disposizione un uomo in più per Lazio-Inter di domenica pomeriggio. E’ infatti arrivato il transfer per Mohamed Fares, prelevato dalla SPAL settimana fa dopo un tira e molla proprio con l’Inter. Secondo “Sky Sport” il centrocampista algerino sarà convocato già per la sfida contro i nerazzurri.