Lazio-Inter, in attacco scelte obbligate. Inzaghi studia qualche alternativa – CdS

Lazio-Inter, in attacco scelte obbligate per Simone Inzaghi che, secondo il Corriere dello Sport, studia comunque delle soluzioni alternative per non farsi trovare impreparato.

SCELTE – Lazio-Inter, Simone Inzaghi avrà anche Lautaro Martinez a disposizione solamente qualche ora prima della partita in programma alle 18. Scelte obbligate in attacco, con il solo Edin Dzeko a disposizione, considerando anche l’infortunio di Joaquin Correa, sarà ancora Lautaro Martinez a far coppia con il bosniaco. Gli altri attaccanti saranno addirittura in condizioni peggiori rispetto l’ex Velez, basti pensare che lo stesso Sanchez scenderà in campo più tardi rispetto l’Argentina e lui, così come Vidal e Vecino, faranno ritorno in Italia solo sabato mattina.

ALTERNATIVE – Inzaghi comunque studia delle alternative per non farsi trovare impreparato. Le più plausibili, secondo il quotidiano romano, sono lo spostamento dalla fascia all’attacco di Ivan Perisic, così come successo contro la Fiorentina a partita in corso. Oppure l’avanzamento alle spalle di Dzeko di Calhanoglu, che però è tornato acciaccato dalla nazionale. L’ultima opzione è inserire il giovane Satriano, ma senza l’esperienza sufficiente per essere preso in considerazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno