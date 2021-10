Lazio-Inter, Immobile scalpita da giorni: sospiro di sollievo per Sarri – CdS

Immobile si allena regolarmente da due giorni, Secondo il Corriere dello Sport sarà titolare in Lazio-Inter. Sospiro di sollievo per Sarri

TITOLARE – Lazio-Inter, Immobile sarà titolare nel tridente. Sospiro di sollievo per Maurizio Sarri, che da due giorni vede Ciro Immobile allenarsi regolarmente: calcia, contrasta, corre, e soprattutto non sente fastidi. Sta preparando l’importante sfida di sabato contro l’Inter e “l’amico” Simone Inzaghi. I due si troveranno contro per la prima volta. Immobile è capocannoniere con Dzeko (6 gol a testa), ed è l’attaccante che ha tirato più volte nello specchio in questo inizio di stagione (26 volte totali). All’Inter ha segnato tre gol, due con le maglie di Torino e Genoa.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone