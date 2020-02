Lazio-Inter, i convocati di Inzaghi per il big...

Lazio-Inter, i convocati di Inzaghi per il big match dell’Olimpico

Simone Inzaghi ha ufficializzato la lista dei convocati per Lazio-Inter in programma questa sera a San Siro, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A

CONVOCATI – A seguire i convocati di Simone Inzaghi per Lazio-Inter, sfida scudetto valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in programma stasera alle 20.45.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro;

Centrocampisti: A. Anderson, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.