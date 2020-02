Lazio-Inter, gli uomini di Conte al lavoro verso la sfida dell’Olimpico

Lazio-Inter, sfida importantissima in chiave scudetto, si avvicina. La squadra nerazzurra agli ordini di Antonio Conte prosegue la preparazione in vista della sfida dello stadio Olimpico in programma domenica sera alle 20:45. Il report dell’allenamento odierno dal sito ufficiale nerazzurro.

AL LAVORO – Lazio-Inter è alle porte e la squadra nerazzurra, agli ordini di Antonio Conte, continua la preparazione in vista della trasferta allo stadio Olimpico. Di seguito il report dell’allenamento odierno: “Prosegue il lavoro della squadra in vista di Lazio-Inter, match valido per la 24^ giornata di Serie A TIM. Oggi la squadra dopo il riscaldamento ha svolto andature e cambi di direzione divisa in gruppi. A seguire, tecnica individuale ed esercitazioni tecnico-tattiche”.

