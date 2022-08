Lazio-Inter, formazioni ufficiali: Gagliardini arma tattica! Gosens fuori

Lazio-Inter tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 20:45 presso lo Stadio “Olimpico” di Roma per la partita della 3ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Alla fine Gagliardini vince il ballottaggio con Calhanoglu in mezzo al campo per conferire un assetto più difensivo al centrocampo. Sulla sinistra confermato Dimarco con Gosens che si siede nuovamente in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 13 A. Romagnoli, 77 Marusic; 21 S. Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 5 Vecino; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile ©, 20 Zaccagni.

A disposizione: 1 Maximiano, 31 Adamonis; 6 Marcos Antonio, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 11 Cancellieri, 15 Casale, 18 Romero, 23 Hysaj, 26 S. Radu, 34 Gila, 88 Basic.

Allenatore: Maurizio Sarri

Lazio-Inter, formazioni ufficiali: la squadra ospite

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 42 Agoumé.

Allenatore: Simone Inzaghi

