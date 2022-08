Lazio-Inter, formazione già delineata ma Inzaghi ha ancora due dubbi – Sky

Lazio-Inter si giocherà tra poco più di 24 ore. Inzaghi in conferenza stampa, tra i vari argomenti, ha parlato anche della possibile formazione da schierare in campo. Per la partita di domani sera le idee del tecnico interista sembrano chiare. Ma ci sono ancore dei piccoli dubbi riportarti dal giornalista Matteo Barzaghi in diretta su Sky Sport 24.

I DUBBI DI INZAGHI – Lazio-Inter è alle porte. Alla vigilia dell’anticipo della terza giornata di Serie A, Simone Inzaghi ha risposto in conferenza stampa (vedi dichiarazioni) alle domande sul match. Tra i vari argomenti trattati, c’è stato spazio anche per la probabile formazione da schierare in campo domani sera. Secondo quanto riportato a Sky Sport 24 da Matteo Barzaghi: «Inzaghi ha parlato anche dei dubbi di formazione per Lazio-Inter. Ossia Federico Dimarco o Robin Gosens a sinistra. E Roberto Gagliardini o Hakan Calhanoglu come mezz’ala sinistra. Sono questi due i due ballottaggi, che Inzaghi aspetta domani per sciogliere. Per il resto, invece, la solita difesa composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Poi Denzel Dumfries, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic a centrocampo. Uno tra Calhanoglu e Gagliardini in mezzo. E uno tra Gosens e Dimarco a sinistra. Davanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Questa un po’ l’idea di formazione ma c’è ancora tempo per avere ulteriori indizi. La struttura, però, sembra delineata». Questi, gli ultimi aggiornamenti riferiti dal giornalista di Sky Sport, in attesa dell’arrivo della squadra nerazzurra a Roma, per Lazio-Inter.