Lazio-Inter, un forfait ormai certo: le novità dall’allenamento di Inzaghi

Si conclude un’altra seduta d’allenamento per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Ormai certa l’assenza di un uomo per Lazio-Inter. Ecco il resto delle novità da Appiano Gentile.

REPORT ALLENAMENTO – La squadra di Simone Inzaghi si è sottoposta a un’altra seduta dall’allenamento in vista di Lazio-Inter. La sfida di lunedì sera, che vale il posticipo della sedicesima giornata di Serie A, vale molto per i nerazzurri che vogliono restare nella parte alta della classifica. Lo stesso vale per i biancocelesti, in fiducia e forti di poter vantare lo stesso numero di punti degli avversari. Mentre Marco Baroni mette a punto delle novità di formazione, il mister piacentino analizza la situazione ad Appiano Gentile e valuta gli uomini a disposizione per Lazio-Inter.

Lazio-Inter, il punto sull’allenamento di Inzaghi a tre giorni dalla trasferta

LE NOVITÀ – Il report dell’allenamento nerazzurro odierno mette di fronte a una certezza: l’assenza di Francesco Acerbi per Lazio-Inter. Il difensore, che sta provando da tempo a recuperare dall’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, continua a restare fuori dal gruppo nerazzurro. Anche oggi, infatti, il calciatore italiano ha svolto del lavoro personalizzato, confermando quanto anticipato da Inzaghi dopo la sfida contro il Bayer Leverkusen: Acerbi non sarà disponibile per Lazio-Inter. Lo stesso vale, ovviamente, per Benjamin Pavard e Raffaele Di Gennaro. Il difensore francese e il portiere italiano reduce da un intervento alla mano, anche oggi si sono sottoposti alle terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. Questo il punto sull’allenamento odierno dei nerazzurri, a tre giorni dalla trasferta all’Olimpico.