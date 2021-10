Lazio-Inter, Felipe Anderson in cerca di rivincita! Arma in più per Sarri

Lazio-Inter, sfida in programma domani alle ore 18.00 e valida per l’ottava giornata di Serie A, gli incroci interessanti saranno tantissimi. Tra questi anche quello di Felipe Anderson e Inzaghi, che non si lasciarono bene al termine della prima esperienza romana del brasiliano. Di seguito quanto dichiarato da Metto Petrucci, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

ARMA E RISENTIMENTO – Lazio-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma (QUI le dichiarazioni di Maurizio Sarri in conferenza stampa). Felipe Anderson potrebbe essere l’arma in più dei biancocelesti e Matteo Petrucci spiega perché: «Per quello che sta mostrando in questo avvio di stagione sembra un altro giocatore rispetto alla sua prima esperienza italiana. E’ convinto ed è continuo, sembra un giocatore cresciuto e maturato e lo ha dimostrato nelle prime 9 partite ufficiali della Lazio. Magari abbiamo parlato in questi giorni dei tanti giocatori che riaccoglieranno Inzaghi con il sorriso, magari Anderson avrà uno spirito diverso perché con il tecnico non si lasciò bene. In un momento speciale per lui vorrà prendersi una piccola rivincita, facendo le fortune di Sarri».