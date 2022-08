Lazio-Inter, Fabbri lascia giocare. Zaccagni rischia in area! La moviola – CdS

Fabbri dirige Lazio-Inter all’Europea lasciando giocare le due squadre. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport. Che rischio Zaccagni in area di rigore.

LA MOVIOLA – Fabbri, arbitro di Lazio-Inter, adotta un metro di giudizio europeo e lascia giocare: prima invita prima Milinkovic-Savic e poi Lautaro Martinez ad alzarsi su contrasti neanche troppo lievi. Allo stesso modo, non viene giudicato falloso l’intervento di Felipe Anderson su Federico Dimarco in area interista. Al 40′ il gol di Felipe Anderson su assist di Milinkovic-Savic: il brasiliano è tenuto in gioco da Bastoni. Dopo il gol biancoceleste, Denzel Dumfries viene atterrato in area di rigore da Zaccagni ma Fabbri lascia giocare: ma il tutto viene sottoposto al check del Var. Il replay del resto mostra un intervento falloso, ma a inizio azione c’era comunque una posizione di fuorigioco di Romelu Lukaku: niente rigore. Voto 6 all’arbitro romagnolo.

Fonte: Corriere dello Sport