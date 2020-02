Lazio-Inter, Eriksen pronto per una maglia da titolare: due soluzioni – GdS

Si avvicina Lazio-Inter, scontro diretto per la lotta scudetto, e Antonio Conte – secondo la “Gazzetta dello Sport” è pronto a schierare Christian Eriksen (che oggi compie 28 anni) dal primo minuto, nonostante le insidie della squadra allenata da Simone Inzaghi.

ORA TITOLARE – Lazio-Inter sarà la partita di Christian Eriksen, pronto a “riprendersi” l’Inter dal primo minuto. Antonio Conte valuta due soluzioni, ma di sicuro la svolta nel gioco vista in campo dopo il suo ingresso nel secondo tempo di Inter-Napoli (Coppa Italia) è sembrato il segnale definitivo. Ci vuole assolutamente un cambio di marcia, ora più che mai dato che la lotta scudetto è apertissima, i nerazzurri si trovano primi in classifica e ancora vivi su tre competizioni diverse. Il secondo tempo mostrato nel derby ha scaricato le energie, soprattutto mentali, per la sfida di San Siro contro i partenopei. “I meccanismi oliati e perfetti – sottolinea la rosea – quando si è al 100 per cento possono diventare ripetitivi e prevedibili”. Pronte dunque due soluzioni per l’inserimento del centrocampista danese dal primo minuto: 3-5-2 nel ruolo di mezzala, o 3-4-1-2- alle spalle della coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: “ecco allora che aggiungere talento, visione di gioco e capacità di sorprendere può essere decisivo per trovare vie alternative al gol e quindi al risultato. Eriksennei 124minuti complessivi giocati con l’Inter (spalmati su 4 gare) ha mostrato subito di avere giocate che altri non possono permettersi. Può costruire palle gol per sé con l’abilità di liberarsi al tiro anche contro difese schierate e può inventare corridoi per innescare le punte. Può portare qualità e imprevedibilità”.